Fast zehn Millionen Einwohner : Chinesische Metropole Qingdao testet gesamte Bevölkerung auf Corona

Auf einen lokalen Ausbruch in der Millionenstadt Qingdao reagiert China mit Massentests. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Peking Am Wochenende gab es in der chinesischen Küstenstadt einen kleinen Ausbruch des Coronavirus. Innerhalb von fünf Tagen soll nun die gesamte Stadt getestet werden – damit will China das Virus weiter unter Kontrolle halten.

Die ostchinesische Küstenmetropole Qingdao will seine gesamte Bevölkerung rund 9,4 Millionen Menschen auf das Coronavirus testen. Das teilte die lokale Gesundheitskommission mit, nachdem über das Wochenende ein Dutzend neuer Infektionen aufgetreten waren, die zum größten Teil im Zusammenhang mit einem Krankenhaus stünden.

Unmittelbar nachdem die ersten Infektionen festgestellt wurden, seien bereits über 140 000 Beschäftige im Gesundheitssektor und neu aufgenommene Patienten getestet worden. „Die gesamte Stadt wird innerhalb von fünf Tagen getestet“, teilte die Behörde mit. Es handelt sich um die ersten Massentests auf das Coronavirus in Festlandchina seit Monaten.

Im Juni waren in der Hauptstadt Peking Massentests auf das Virus vorgenommen worden, nachdem es einen Ausbruch des Erregers in einem Lebensmittelmarkt gegeben hatte. Insgesamt beschreiben die chinesischen Behörden ihren Kampf gegen das Virus jedoch als große Erfolgsgeschichte: Die Pandemie soll demnach im Land weitgehend unter Kontrolle sein.

Zuletzt wurden in China nur noch importierte Infektionen aus dem Ausland gemeldet. Mit strengen Maßnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht. Allerdings gab es in den letzten Monaten wie nun auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber schnell wieder eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren Massentests angeordnet worden.

