Bisher keine positiven Befunde : Drei Millionen Bewohner in chinesischer Metropole getestet

Containerschiffe werden in einem Containerhafen in Qingdao angedockt. (Archivfoto) Foto: dpa/Uncredited

Peking Die chinesischen Gesundheitsbehörden wollen alle neun Millionen Bewohner der Hafenstadt Qingdao auf das Coronavirus testen. Am Wochenende hatte es in einem Krankenhaus einen Ausbruch mit zwölf Fällen gegeben.

In der chinesischen Metropole Qingdao sind bereits mehr als drei Millionen der neun Millionen Einwohner auf das Coronavirus getestet worden. Unter den erhaltenen 1,1 Millionen Testergebnissen habe es keine neuen positiven Fälle gegeben, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Stadt erklärte, seitdem der Ausbruch am Wochenende in einem Krankenhaus festgestellt wurde, habe es zwölf Fälle gegeben, sechs mit Symptomen und sechs ohne. Die Nationale Gesundheitskommission sprach am Dienstag dagegen von sechs neuen Fällen in Qingdao innerhalb von 24 Stunden; zunächst war unklar, wie die Diskrepanz zustande kam.