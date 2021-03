Mögliche Pandemie-Auswirkung : Charité-Ambulanz verzeichnet deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt

Die Charité ist das größte Krankenhaus in der Bundeshauptstadt Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Im vergangenen Jahr hat die Ambulanz der Charité in Berlin mehr Fälle von häuslicher Gewalt verzeichnet. Die Lockdowns in Frühjahr und Herbst könnten dabei eine Rolle gespielt haben.

Die Gewaltschutzambulanz der Charité hat 2020 deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt behandelt. Insgesamt hätten sich 1.661 Gewaltopfer an die Ambulanz gewandt, sagte die stellvertretende Leiterin Saskia Etzold am Mittwoch in Berlin. Das seien acht mehr Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei hätten die beiden Lockdowns im Frühjahr und Herbst 2020 einen großen Einfluss auf die Arbeit der zur Rechtsmedizin gehörenden Einrichtung gehabt.