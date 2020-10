Zahlen steigen dramatisch an : Cafés und Restaurants soll in den Niederlande schließen - Bahnfahren soll vermieden werden

Corona-Anweisungen hängen in der Grenzstadt Venlo. Foto: dpa/David Young

Den Haag Auch in den Niederlanden steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus stetig an. Nun will die Regierung Maßnahmen verkünden. Es wird erwartet, dass Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren werden.

Nach und nach schränken auch die Niederlande ihr öffentliches Leben wegen der dramatisch ansteigenden Corona-Infektionen ihr öffentliches Leben weiter ein. Am Dienstagabend sollen in einer Pressekonferenz von Ministerpräsident Mark Rutte und Gesundheitsminister Hugo de Jonge neue Maßnahmen verkündet werden.

Wie diese konkret aussehen sollen, ist noch nicht offiziell. Der staatliche Sender NOS berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, dass es zu Café- und Restaurantschließungen kommen soll. Außerdem solle der Alkoholverkauf am Abend verboten werden. Menschen ab 18 Jahren dürften bis auf weiteres keine Mannschaftssportarten mehr ausüben. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel solle auf notwendige Fahrten beschränkt werden.

Private Einladungen würden auf drei Personen pro Haushalt begrenzt. Was den Grenzpendlern zwischen den Niederlande und Deutschland erwartet, ist noch nicht klar. Auf deutscher Seite gilt laut NRW-Corona-Schutzverordnung, dass sie sich einmalig beim örtlichen Gesundheitsamt melden müssen, wie die Städteregion Aachen betonte, die an Belgien und an die Niederlande grenzt. Das gelte etwa für Menschen, die häufig „zwingend notwendig und unaufschiebbar die Grenze zum Arbeiten, für den Besuch der Schule, der Universität oder aus medizinischen Gründen überqueren“ müssten.

Die niederländischen Vorgaben sollen zunächst für zwei Wochen gelten, wie der Sender berichtet. Am Montag hatten die Behörden den Rekordwert von fast 7000 neuen Positiv-Tests bekanntgegeben. Das sind viel mehr als im deutlich größeren Deutschland.

