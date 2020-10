Millionen-Einnahmen an Bußgeldern : Mehr als 35.000 Verfahren wegen Corona-Verstößen - alleine in sieben Großstädten

Mehr als 35.000 Verfahren wegen Corona-Verstößen - alleine in sieben Großstädten

Millionen-Einnahmen an Bußgeldern

Düsseldorf Die sieben einwohnerreichsten deutschen Städte haben seit April insgesamt mehr als 35.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen eingeleitet. Wie viele Fälle es in Düsseldorf gibt.

Dies geht aus einer Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den zuständigen Behörden hervor. Die bisherigen Einnahmen aus den Verfahren beliefen sich demnach auf rund drei Millionen Euro.

Hamburg blieb dem Blatt zufolge knapp unter der Millionenmarke. Bislang brachten in der Hansestadt fast 11.000 Bußgeldverfahren rund 998.000 Euro ein. Frankfurt am Main leitete laut "Welt am Sonntag" rund 3100 Verfahren ein und nahm bislang 275.000 Euro ein, Düsseldorf kam auf rund 1200 Verfahren und 112.000 Euro.