Schlagabtausch im Bundestag : Debatte um Freiheit und Impfpflicht

Berlin/Düsseldorf Im Bundestag gab es einen ersten heftigen Schlagabtausch über das umstrittene Vorhaben. Die Befürworter sehen darin eine Möglichkeit, endlich die Pandemie zu überwinden. Die Gegner pochten auf individuelle Freiheitsrechte.

Am stärksten für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahre trat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein. Er warnte vor der Möglichkeit einer Virusveränderung im kommenden Herbst, die so ansteckend wie die Omikron-Mutation und so gefährlich wie die Delta-Variante sei. „Wenn wir das vermeiden wollen, ist die Impfpflicht der einzige Weg“, sagte der Minister. Denn sonst würde das Problem voll zurückkommen. „Die Freiheit gewinnen wir durch die Impfpflicht.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat vor dem Hintergrund steigender Omikron-Infektionszahlen in einer zur gleichen Zeit stattfindenden Landtagsdebatte in Düsseldorf eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen vorerst ausgeschlossen. Es könne derzeit „kein Signal zu großflächigen und pauschalen Lockerungen“ geben, sagte Wüst. So sei aktuell die Zahl der Corona-Patienten in den NRW-Krankenhäusern in nur zwei Wochen um 50 Prozent gestiegen. Der Ministerpräsident sprach sich erneut für eine Impfpflicht aus: „Impfungen sind der Ausweg aus der Pandemie. Wir kommen aus den Wiederholungen von Lockerungen und Lockdown nur heraus, wenn die Menschen geimpft sind.“