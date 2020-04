Bundeskanzlerin zu Corona : Merkel vorsichtig optimistisch, aber „dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen“

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass weitere Verschärfungen in der Corona-Krise derzeit nicht nötig seien. Doch man dürfe nun auch nicht leichtisinnig werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht nach den neuesten Infektionszahlen in der Corona-Krise „Anlass zu vorsichtiger Hoffnung“. Zugleich warnte sie am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Berlin davor, jetzt leichtsinnig zu werden. „Der Anstieg flacht sich leicht ab“, sagte sie, nachdem sich das Corona-Krisenkabinett bei seiner Sitzung über den Sachstand hatte informieren lassen.