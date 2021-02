Impfstoff für arme Länder : Bundesregierung stockt Mittel deutlich auf

Berlin Die Bundesregierung stockt die Mittel für die weltweite Bekämpfung der Corona-Pandemie deutlich auf. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin mitteilte, sollen weitere 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

Am Mittwoch gab der Haushaltsausschuss des Bundestags dafür grünes Licht. Den Angaben zufolge hat Deutschland bislang 600 Millionen Euro für die Unterstützung der Impfinitiative Covax bereitgestellt, an der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligt ist und die derzeit eine Impfkampagne in Afrika vorbereitet.

Die stellvertretende haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sonja Steffen, verkündete am Nachmittag die Bewilligung durch den Haushaltsausschuss. Impfstoffe müssten global zugänglich und bezahlbar sein, betonte sie. Die Finanzmittel sind den Angaben zufolge neben der Bereitstellung von Impfstoffen auch für Schutzkleidung und Tests in den 92 Entwicklungsländern vorgesehen, aber auch für die Forschung im Zusammenhang mit den weltweit auftretenden Virusmutationen.

Viele arme Länder sind auf die Unterstützung durch Covax angewiesen. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ging zuletzt davon aus, dass maximal 20 Prozent der Bevölkerung in 92 ärmeren Ländern in diesem Jahr die Chance hätten, geimpft zu werden. Aufgrund dieser im Vergleich zu Industrieländern sehr schleppenden Versorgung mit Impfungen gibt es auch in Europa scharfe Kritik an der weltweit ungerechten Verteilung. Gleichzeitig blockieren reiche Länder wie die USA, die EU, Japan, Kanada und die Schweiz seit Monaten eine Initiative von Indien und Südafrika in der Welthandelsorganisation (WTO), der sich zahlreiche weitere Länder des Südens angeschlossen haben, den Patentschutz für Corona-Medizin und -Impfstoffe zu lockern.