„Schimmelten zuhause herum und trafen wenig Leute“ : Bundesregierung sorgt mit Corona-Werbevideos für Aufsehen

Berlin Wie kann die Ausbreitung der Corona-Pandemie verhindert werden? Indem Kontakte zurückgefahren werden und die Leute - zumindest - im November zuhause bleiben. Nun wirbt die Bundesregierung mit mehreren Clips fürs Nichtstun - in den eigenen vier Wänden.

„Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles an was wir glaubten“, beschreibt Lehmann die Corona-Situation in Deutschland rückblickend. Das Schicksal habe plötzlich in ihren Händen gelegen. Also taten sie, was von ihnen erwartet worden sei. „Nämlich nichts. Absolut gar nichts“, so Lehmann. „Tage und Nächte blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“. Die Couch sei zur Front geworden, die Geduld zur Waffe.