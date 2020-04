Konzeptpapier des Innenministeriums : Planungen für Lockerung von Corona-bedingten Einschränkungen

München: "Bleiben sie Gesund" steht über dem Eingang eines geschlossenen Kinos. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Exitstrategie der Corona-Maßnahmen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Bundesregierung arbeitet daran, wie Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie schrittweise gelockert werden könnten. Das Innenministerium plant derzeit, wie die Exit-Strategie konkret aussehen wird.

Als erstes sollten der Einzelhandel, Restaurants und in bestimmten Regionen die Schulen wiedereröffnet werden, heißt es in einem Konzeptpapier des Innenministeriums, das der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Großveranstaltungen und private Feiern müssten aber vorerst verboten bleiben. Die Einschränkungen sollen bislang bis zum 19. April gültig bleiben.