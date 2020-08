Clubs und Verlage : Bundesregierung fördert Kulturleben mit rund 50 Millionen Euro

Eine Diskokugel dreht sich in einem Club und reflektiert das einfallende Licht der Scheinwerfer und Lampen. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Die Bundesregierung fördert das Kulturleben in Deutschland mit rund 50 Millionen Euro. Demnach werden Clubs und Livemusik mit 27 Millionen und die Buchbranche mit 25 Millionen Euro ausgestattet.

Wie Kultur-Staatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag in Berlin mitteilte, sollen Musikclubs und Livemusik-Spielstätten 27 Millionen Euro aus dem Rettungs- und Zukunftspaket "Neustart Kultur" erhalten. Mit rund 25 Millionen Euro sollen Buchhandlungen und Verlage unterstützt werden.

„Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Musikleben in Deutschland weitgehend zum Erliegen gekommen, Clubs und Konzerte werden schmerzlich vermisst“, erklärte Grütters. Viele Betreiber seien in existenzielle Not geraten. Die Club- und Konzertszene sei aber „ein wichtiger Teil unserer weltweit einzigartigen Musiklandschaft, deshalb wollen wir sie jetzt tatkräftig unterstützen“.