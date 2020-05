Keine sinkende Akzeptanz : Demonstranten repräsentieren laut Regierung nicht die breite Bevölkerung

Berlin Am Wochenende hatten Tausende Menschen in ganz Deutschland gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Die Protestierenden repräsentierten dabei aus Sicht der Bundesregierung jedoch nicht die Meinung der Bevölkerung. Ein Großteil der Deutschen akzeptiere die Maßnahmen nach wie vor.

Die Demonstrationen gegen die coronabedingten Beschränkungen zeigen aus Sicht der Bundesregierung keine sinkende Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung insgesamt. Zu diesen Protesten kämen an manchen Orten einige hundert Teilnehmer, an anderen Orten einige tausend, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Daraus kann man unmöglich hochrechnen auf das Verhalten und die Überzeugungen von 83 Millionen Menschen in Deutschland.“ Deswegen würde er eine solche Folgerung nicht ziehen.