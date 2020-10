Kontaktperson ersten Grades : Personenschützer von Steinmeier positiv – Bundespräsident in Quarantäne

Berlin Homeoffice fürs Staatsoberhaupt: Ein Personenschützer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Steinmeier begab sich daher in Quarantäne. Ein erster Test bei ihm fiel negativ aus.

Das teilte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes mit. Steinmeier bleibe selbstverständlich weiter in Quarantäne, derzeit befinde er sich in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem. In den kommenden Tagen soll Steinmeier erneut getestet werden. Bei dem Personenschützer aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handele es sich um eine Kontaktperson ersten Grades.