Kommentar zum Corona-Haushalt : Maximale Disziplin ist das Gebot der Stunde

Angela Merkel am Mittwoch in ihrer Rede im Deutschen Bundestag. Foto: AP/Markus Schreiber

Meinung Am Mittwoch sprach Angela Merkel in einer bemerkenswerten Regierungserklärung über den Bundeshaushalt. Diese Rede passt zur Situation, in der sich Deutschland derzeit befindet. Und so ist auch der Haushalt kein gewöhnlicher Haushalt.