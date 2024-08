Medienbericht Bundesgesundheitsministerium hat 15 Millionen Corona-Impfdosen bestellt

„Es wird in diesem Herbst und Winter voraussichtlich zwei angepasste Impfstoffe geben“, fuhr Lauterbach fort. Zunächst liefere die Firma Biontech sechs Millionen Dosen eines an die aktuell in Deutschland vorherrschende Variante JN.1 angepassten Impfstoffs. „Ob wir im Laufe des Winters einen weiteren Impfstoff benötigen, der an eine in den USA verbreitete Variante angepasst werden muss, ist noch offen.“ Auch dann sei Deutschland vorbereitet. Zudem gebe es auch in diesem Winter wieder Protein-Impfstoffe für Menschen, die keinen mRNA-Impfstoff nehmen wollten.