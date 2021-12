Moderna und Biontech „eine ganze Spur sicherer“ : Lauterbach erwartet Zulassung des Novavax-Impfstoffs am Montag

Lauterbach erwartet Zulassung des Novavax-Impfstoffs am Montag

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei einer Bundespressekonferenz zur Corona-Impfung für Kinder und zur Lage der Impfstoffversorgung am 16. Dezember. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Das neuartige Vakzin gegen Covid-19 soll laut des Bundesgesundheitsministers noch am Montag zugelassen werden. Doch er warnt auch vor zu hohen Erwartungen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet damit, dass der neuartige Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax noch am Montag von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen wird. Das sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der Bild-Sendung „Die richtigen Fragen“. Zugleich warnte Lauterbach vor der Annahme, dass der neue Impfstoff „ein Game Changer wird“. Studien zufolge seien die bereits millionenfach verabreichten Impfstoffe von Moderna und Biontech „eine ganze Spur sicherer“.