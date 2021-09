Corona-Krise : Herdenimmunität im Frühjahr – ganz schön mutig, Herr Spahn

Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Münchner Innenstadt. Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie. Unter anderem ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen dahinter aber Fragezeichen entstehen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Der Bundesgesundheitsminister kündigt das Ende der Pandemie an – und widerspricht seiner eigenen Behörde. Warum Corona doch länger bleiben könnte, als uns lieb ist.

Es ist Wahlkampf. Und da neigt selbst ein Corona-Warner wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu vollmundigen Versprechungen. „Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann haben wir die Pandemie im Frühjahr überwunden und können zur Normalität zurückkehren", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Auch beim jüngsten Ständehaus-Treff der „Rheinischen Post“ beschied der CDU-Politiker RP-Chefredakteur Moritz Döbler: „Wir werden die Grundimmunität bis Frühjahr erreichen – durch Infektion oder durch Impfung.“ Was Spahn unter Grundimmunität versteht, nennen Epidemiologen die Herdenimmunität. Sie ist erreicht, wenn das Virus keine neuen Wirte findet und die Ausbreitung ausläuft. Wissenschaftler gehen bei der neuen ansteckenden Delta-Variante davon aus, dass 85 bis 90 Prozent aller Menschen durch Impfung oder Genesung gegen das Coronavirus immunisiert sein müssen.

Das ist derzeit noch längst nicht erreicht. Lediglich gut 63 Prozent (Stand: 22.09.) der Bewohner Deutschlands sind vollständig geimpft – im europäischen Vergleich kein Spitzenwert. Länder wie Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Großbritannien, Dänemark oder die Niederlande haben eine höhere Impfquote. Deutschlands nördlicher Nachbar hat deshalb bereits den „Freedom Day“ ausgerufen und alle Beschränkungen aufgehoben, selbst die Maskenpflicht.

Soweit will Spahn nicht gehen. Aber im Frühjahr, so prognostiziert er, sei die Herdenimmunität erreicht. Beschränkungen seien dann nicht mehr nötig. Schon seine wichtigste Beratungsbehörde für Infektionskrankheiten, das Robert-Koch-Institut (RKI), widerspricht dem Minister. „Die Vorstellung des Erreichens einer ‚Herdenimmunität’ ist nicht realistisch“, schreibt das Bundesinstitut im aktuellen Covid-Strategiebericht. Und gleich mehrere Gründe fügen die Infektionsexperten an: die große Zahl der Ungeimpften, die schnelle Öffnung von Bars, Clubs und ungelüfteter Innenräume, die hohe Mobilität der Menschen auf das Niveau vor der Pandemie und die mangelnde Erfassung der Infektionen.

Unterstützung erhält das RKI auch aus universitären Forscherkreisen. „Selbst ohne neue Varianten oder ähnliche Überraschungen würde die Krankheit immer im Herbst erneut um sich greifen“, meint der Epidemiologe und Modellrechner Jan Fuhrmann von der Universität Heidelberg. Ein Grund dafür sei, dass die Immunität auch bei den Geimpften und nach überstandener Infektion nachlasse. „Man wird sich also auf eine endemische Situation einstellen müssen, in der das Virus dauerhaft in der Bevölkerung zirkuliert und die Inzidenz in den Wintermonaten regelmäßig zunimmt“, ergänzt der Wissenschaftler. Fuhrmann betont aber, dass die Krankheit wahrscheinlich in schwächerer Form auftreten wird als bisher.

Keine guten Nachrichten, selbst wenn die einschlägigen Indikatoren der Corona-Pandemie wie wöchentliche Fallzahlen, Einweisungen ins Krankenhaus und Anteil der Covid-Patienten an den Insassen der Intensivstationen zurückgehen. Tatsächlich bekommen die Behörden derzeit die Verbreitung der Corona-Erreger ganz gut in den Griff. Die Inzidenzen sinken, die Zahl der Krankenhauseinweisungen sinkt. Es stecken sich auch weniger Menschen an, die Reproduktionsrate liegt schon seit geraumer Zeit unter Eins. Das heißt, 100 Infizierte geben das Virus nur an 86 weiter. Bleibt es dabei, schrumpft die Zahl der Neufälle beträchtlich.

Aber es kommt die kältere Jahreszeit – und mit der Delta-Variante hat das Coronavirus einen Turbo eingebaut. Nach dem Covid-Simulationsrechner der Universität Saarbrücken, den der dortige Pharmazie-Professor Thorsten Lehr und sein Team erstellt haben, könnte die Zahl der Neuinfektionen ab Anfang Dezember wieder stark zunehmen. Erst im Januar und Februar dürften die Zahlen wieder fallen – bei steigender Impfquote und entsprechenden Maßnahmen der dann vielleicht neuen Bundesregierung. Eine Herdenimmunität ist auch nach diesen Zahlen eher unwahrscheinlich. Die Behörden müssten eher zusehen, dass keine Überlastung des Krankenhaussystems droht.