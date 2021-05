Keine Verlängerung geplant : Bundes-Notbremse läuft wohl wie geplant Ende Juni aus

Berlin Bis Ende Juni gelten die Regelungen der Bundes-Notbremse, sobald ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von über 100 hat. Eine Verlängerung der Maßnahme plant die Regierung derzeit nicht.

Die sogenannte Bundes-Notbremse wird voraussichtlich, wie im Gesetz vorgesehen, Ende Juni auslaufen. „Wenn die sehr erfreuliche Entwicklung der Infektionszahlen der letzten Wochen anhält, was wir alle hoffen, dann ist aus heutiger Sicht die Tendenz, diese Notbremse mit dem 30. Juni auslaufen zu lassen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Das sei aber abhängig von der pandemischen Entwicklung.