Zeichen der Solidarität : Bund will Kosten für ausländische Corona-Patienten übernehmen

Bund will Kosten für ausländische Corona-Patienten übernehmen

Berlin Der Bund will die Kosten für die Behandlung schwerkranker ausländischer Corona-Patienten in Deutschland übernehmen. Derzeit werden 200 Covid-19-Erkrankte aus europäischen Partnerländern behandelt.

„Europa steht auch in Krisenzeiten zusammen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut Mitteilung am Montag vor einer Sitzung des Corona-Kabinetts. Deutschlands Krankenhäuser versorgten auf ihren Intensivstationen bereits mehr als 200 schwerkranke Corona-Patienten aus europäischen Partnerländern. Man sei bereit und in der Lage, weitere aufzunehmen. „Das ist unser Verständnis von europäischer Solidarität.“