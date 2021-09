Bund plant Impfkampagne : Spahn warnt vor „Pandemie der Ungeimpften“

Berlin Es seien jetzt vor allem die Ungeimpften, die auf Intensivstationen behandelt werden müssten, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der Bund plant für kommende Woche eine Impfkampagne, mit niedrigschwelligen Angeboten, etwa in Einkaufszentren.

„Jede Impfung entscheidet, wie sicher wir durch den Herbst und Winter kommen“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Man sehe derzeit eine „Pandemie der Ungeimpften“. 90 bis 95 Prozent der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen seien nicht geimpft, sagte er. Impfen sei eine persönliche und freie Entscheidung. Es sei aber auch eine Entscheidung, die andere betrifft, ergänzte er und verwies auf die eigene Familie und Arbeitskollegen.

Die Bundesregierung will in der kommenden Woche noch einmal verstärkt für die Corona-Schutzimpfung werben. Bundesweit soll es auch an vielen Orten möglichst niedrigschwellige Impfangebote geben, beispielsweise auch in Einkaufszentren.