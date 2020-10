Auswirkungen der Pandemie : Frauenärzte erwarten keinen Baby-Boom wegen Corona

Berlin Obwohl viele Paare aufgrund der Corona-Pandemie mehr Zeit für Zweisamkeit haben, rechnet der Berufsverband der Frauenärzte nicht mit einem Baby-Boom in Deutschland.

Eine leichte Zunahme an Schwangerschaften und Geburten sei zwar denkbar. „Das wird sich aber, wenn überhaupt, sicherlich nur im einstelligen Bereich bewegen“, sagte BVF-Präsident Christian Albring. Klar hätten die Paare jetzt vielleicht mehr Zeit zusammen, ergänzte der Mediziner mit Blick auf die coronabedingten Alltagseinschränkungen. „Andererseits kommen durch die Corona-Krise Paare auch in finanzielle Not, so dass sie möglicherweise den Gedanken an ihren Kinderwunsch zurückstellen.“