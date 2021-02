Neue Corona-Studie : Schützt ein Asthmamittel vor schweren Verläufen?

Ein bewährtes Mittel gegen Asthma macht Hoffnung auf ein weiteres Instrument im Kampf gegen das Coronavirus. Forscher der Oxford Universität beobachteten an Patienten, dass eine Gabe des Mittels Budesonid häufig einen Klinikaufenthalt verhinderte.

Gute Nachrichten in Zeiten von Corona-Mutationen und Lockdown: Forscher der Universität Oxford haben im Rahmen einer Studie beobachtet, dass ein inhaliertes Kortikosteroid die Erholungsphase bei Covid-19-Patienten deutlich beschleunigen und dazu den Bedarf an Klinikaufenthalten verringern kann. Budesonid heißt das Medikament. Es ist schon lange auf dem Markt zugelassen und hat sich in der Therapie von Asthma und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD bewährt. Außerdem verschreiben es Mediziner zur Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen und als Nasenspray bei Heuschnupfen. Nun haben die Forscher unter Federführung von Mona Bafadhel von der Medizinischen Fakultät der Universität Nuffield erste Ergebnisse der Phase-II-Studie in einem Vorabdruck veröffentlicht. Mit im Boot war bei der Erhebung das NIHR Oxford Biomedical Resaerch Centre (BRC).