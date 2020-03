Leitlinien für Mitgliedstaaten : Brüssel will EU-Unternehmen in der Krise vor Übernahmen schützen

Brüssel will EU-Unternehmen in der Krise vor Übernahmen schützen

Brüssel Die Corona-Krise schwächt europäische Unternehmen, die derzeit nicht wie üblich produzieren können. Andere arbeiten an wichtigen Produkten für den Kampf gegen das Virus. Das weckt Begehrlichkeiten auch aus Ländern außerhalb der EU.

Die EU-Kommission will europäische Unternehmen in der aktuellen Viruskrise besser vor Übernahmen schützen. Die Brüsseler Behörde legte dazu am Mittwoch detaillierte Leitlinien für die Mitgliedstaaten vor. Diese Vorgaben sollen verhindern, dass wichtige Firmen aus dem Medizinsektor und anderen Branchen in die Hand von Investoren außerhalb der Europäischen Union geraten.