Bessere Absprachen gefordert : Brüssel bezweifelt Nutzen von Quarantäne für Reisende in aktueller Corona-Lage

Brüssel bezweifelt Nutzen von Quarantäne für Reisende in aktueller Corona-Lage

Brüssel Die EU-Kommission hat Zweifel am Nutzen von verpflichtenden Quarantäne-Regeln für Reisende in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie geäußert. EU-Gesundheitskomissarin Stelle Kyriakides forderte eine bessere Absprache der Gesundheitsminister untereinander.

Die EU-Kommission hat Zweifel am Nutzen von verpflichtenden Quarantäne-Regeln für Reisende in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie geäußert. Nach Einschätzung der Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC trügen „obligatorische Tests und die Quarantäne von Reisenden wenig zur Wirksamkeit unserer Maßnahmen bei“, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Freitag bei einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister. Das Virus breite sich derzeit rasend schnell innerhalb der Gesellschaft aus, der Grenzverkehr trage da nur sehr wenig bei.