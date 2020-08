Wegen Corona-Krise : Britische Wirtschaft verzeichnet historischen Einbruch

Ein Bus fährt in London über die Waterloo-Brücke - im Hintergrund ist die St. Paul’s Kathedrale zu sehen. Foto: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

London Großbritannien ist wegen der Corona-Krise in eine Rezession gerutscht. Im zweiten Quartal schrumpfte die britische Wirtschaftsleistung um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Das teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch nach einer ersten Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Monate April bis Juni mit.

Bereits im ersten Quartal hatten sich in der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas Spuren der Corona-Krise gezeigt. In den Monaten Januar bis März war die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 2,2 Prozent gesunken. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer „technischen Rezession“.