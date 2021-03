Corona-Impfstoff : Britische Regierungsbehörde hält AstraZeneca für sicher

Die britische Regierung schätzt den Impfstoff der Firma AstraZeneca als sicher ein. Foto: AFP/LENNART PREISS

London Die britische Regierung hält den Impfstoff von AstraZeneca nach wie vor für sicher. Unter elf Millionen Geimpften hat es in Großbritannien bisher nur fünf Fälle von Sinusvenenthrombose gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jochen Wittmann

Nachdem die Bundesregierung beschlossen hatte, das AstraZeneca-Vakzin nur noch an Menschen über 60 Jahre zu verimpfen, ließ die Antwort aus London nicht lange auf sich warten. „Der Impfstoff aus Oxford“, unterstrich ein britischer Regierungssprecher noch in der Nacht zum Mittwoch, „ist sicher und effektiv und hat in diesem Land schon Tausende von Leben gerettet. Wie die unabhängige Regulierungsbehörde empfohlen hat, sollte jeder sich impfen lassen, dem dies angeboten wird.“

In Großbritannien ist man besorgt, dass die Impfbeschränkungen, die es nicht nur in Deutschland sondern auch in anderen Länder wie Frankreich oder Kanada gibt, das Vertrauen in den Impfstoff von AstraZeneca untergraben kann. Als vor zwei Wochen erstmals Zweifel an der Sicherheit des Serums aufkamen, hatten daraufhin viele Briten, denen ein Impftermin angeboten wurde, dankend abgelehnt. Dabei ist das Oxford-Vakzin das Arbeitspferd unter den drei in Großbritannien zugelassenen Corona-Vakzinen: Die Mehrheit der mittlerweile 30,6 Millionen Impfungen von einer ersten Dosis geht auf das Konto von AstraZeneca.

Jetzt schrecken wieder Fälle von Sinusvenenthrombosen, die als mögliche Nebenwirkungen einer AstraZeneca-Impfung auftraten, die Menschen auf. June Rayne, die Chefin der Regulierungsbehörde „Medicines Healtcare Regulatory Agency“ (MHRA) versicherte, dass alle Fälle von Nebenwirkungen „rigoros analysiert werden“. Sie bekräftigte am Dienstagabend: „Der Nutzen des Covid-Vakzins von AstraZeneca, eine Infektion und ihre Komplikationen zu verhindern, überwiegt weiterhin jedes Risiko.“

Zur Überwachung der Sicherheit von Arzneimitteln in Großbritannien gibt es das „Yellow Card Scheme“. Es ist eine Webseite, auf der jeder, ob Arzt oder Patient, angeben kann, welche Nebenwirkungen nach Einnahme von Medikamenten aufgetreten sind. Daraufhin geht das MHRA den Fällen nach und untersucht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt. Als vor zwei Wochen erstmals Sinusvenenthrombosen als mögliche Nebenwirkung diskutiert wurden, analysierte die Behörde sofort ihr umfangreiches Datenmaterial. Damals waren elf Millionen Menschen in Großbritannien mit dem AstraZeneca-Serum geimpft worden und es waren fünf Fälle von Sinusvenenthrombose aufgetreten, wobei es einen Todesfall gab. Der Befund des MHRA war eindeutig. „Angesichts des extrem seltenen Auftretens dieser Sinusvenenthrombosen“, sagte MHRA-Chefin Rayne, „und weil eine Verbindung zum Vakzin unbewiesen ist, überwiegt der Nutzen des Impfstoffs die Risiken von potentiellen Nebenwirkungen.“