Einweisung in Psychiatrie : Britische Mutter tötet behinderten Sohn während Lockdowns

London Eine Mutter, die während des Corona-Lockdowns ihren zehn Jahre alten behinderten Sohn getötet hat, muss für unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik. Das entschied ein Gericht in London am Donnerstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Gutachter hatte festgestellt, dass die 40-Jährige wegen des Lockdowns in England mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen psychische Probleme entwickelt hatte, die durch die ständige Pflege des Kindes verstärkt wurden. Der Junge benötigte Hilfe rund um die Uhr. Er hatte eine spezielle Schule besucht, die aber wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen war.

Die Mutter hatte sich nach der Tat der Polizei gestellt, vor Gericht räumte sie Totschlag ein und plädierte auf verminderte Schuldfähigkeit. Ihre Anwältin sagte, die Frau habe zum Zeitpunkt der Tat im August 2020 unter Depressionen gelitten.

(mja/dpa)