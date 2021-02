Immunantwort möglicherweise schwächer : Sorge wegen Mutation der britischen Coronavirus-Variante

Eine Bioscientia-Mitarbeiterin arbeitet an einem Laborgerät in einem Labor von Bioscientia. (Symbolfoto) Foto: dpa/Andreas Arnold

London In einigen Proben der britischen Corona-Variante ist auch eine Mutation der südafrikanischen Variante aufgetaucht. Forscher vermuten, dass erstere diese Veränderung selbst herausgebildet hat.

Mit Sorge haben britische Wissenschaftler auf eine Mutation der zunächst in England entdeckten Variante des Coronavirus reagiert. Ein Bericht der Gesundheitsbehörde Public Health England habe ergeben, dass die E484K genannte Mutation spontan in einer Handvoll Fälle aufgetaucht sei, meldete die Nachrichtenagentur PA am Dienstag. „Dies deutet darauf hin, dass die britische Variante nun selbstständig die E484K-Änderung entwickelt“, sagte Jonathan Stoye vom Francis Crick Institute. Nach Informationen des Senders Sky News waren 11 von 200.000 Proben betroffen.