Faustschläge und Beleidigungen : BR-Reporter bei Corona-Pressekonferenz in München angegriffen

München Angriffe von Gegnern der Corona-Maßnahmen gab es auch immer wieder auf Journalisten. Nun attackiert ein Mann am Münchner Marienplatz einen BR-Reporter mit Faustschlägen bei einer Veranstaltung zur Impfkampagne.

Ein Reporter des Bayerischen Rundfunks (BR) ist am Rande einer Pressekonferenz zu einer Kampagne für die Corona-Impfung in München von einem Mann angegriffen worden. Der Reporter habe Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Vorfall habe sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zu einer Aktion für Auffrischimpfungen mitten auf dem Marienplatz ereignet.