Bundespressekonferenz zur Corona-Lage : Wieler sieht positiven Trend in der Pandemie

Lothar Wieler, Christian Drosten und Jens Spahn (von links) bei einer Bundespressekonferenz (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin In einer Bundespressekonferenz äußerten sich Lothar Wieler, Jens Spahn und Christian Drosten zu der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie. Sie sehen einen positiven Trend, mahnen aber auch vor zu frühen Lockerungen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sieht in Deutschland einen "leicht positiven Trend" bei der Entwicklung der Corona-Pandemie. Derzeit würden die Zahlen der Neuinfektionen in den meisten Bundesländern sinken, sagte Wieler am Freitag in Berlin. Dies seien Erfolge des Lockdowns - es dürfe nun aber nicht nachgelassen werden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte die Zahlen der vergangenen Tage ermutigend, sie seien aber "immer noch auf zu hohem Niveau".

Wieler betonte die Notwendigkeit, die Corona-Maßnahmen weiterhin strikt einzuhalten. "Wir können nur zu einem halbwegs normalen Alltag zurückkehren, wenn wir die Fallzahlen massiv senken und auf Dauer niedrig halten."

Spahn sagte, die Infektionszahlen "gehen in die richtige Richtung". Es sei eine erste Entlastung auf den Intensivstationen erkennbar, aber die Belastung dort sei weiterhin ziemlich hoch. Knapp 5000 Corona-Intensivpatienten seien für das Gesundheitssystem "unter Anspannung machbar", dies könne aber kein Dauerzustand sein.

Jetzt gehe es darum, den Widerspruch gut zu erklären, dass die Zahlen in die richtige Richtung gingen und gleichzeitig die Beschränkungen verschärft wurden, um die Infektionen noch "ein ganzes Stück weiter runterzubringen", sagte Spahn. Er verwies darauf, dass in anderen Ländern, wo zu früh gelockert wurde, "es ganz schnell wieder entflammt".

Vor allem gehe es nun darum, die Verbreitung der Virusmutanten so weit es geht zu minimieren. Dafür seien die Maßnahmen angepasst worden, etwa die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Nahverkehr.

Eine Null-Covid-Strategie ist nach Angaben des Gesundheitsministers für Deutschland nicht geeignet: „Das Modell sehe ich nicht auf Deutschland übertragbar“, sagte Spahn. Das Land liege in der Mitte eines Kontinents, in der Mitte der Europäischen Union, „deswegen sehe ich Null als dauerhafte Zielmarke nicht als das, was in einem Land wie Deutschland mit unserer Lage und Situation funktionieren kann.“

Lothar Wieler sieht die derzeit hohen Todeszahlen sehr kritisch. „Das ist eine bedrückende, für mich schier unfassbare Zahl“, sagte er über die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Diese lag am Freitag bei 50.642 Fällen. Wenn die Infektionszahlen gering gehalten würden, könnten schwere Verläufe sowie Todeszahlen verhindert und besser kontrolliert werden, sagte er. Auch verwies er auf Ausbrüche in Pflegeheimen. Etwa 900 Fälle seien bekannt, „wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelziffer“, so Wieler.

Zum Stand der Impfungen sagte Spahn, in Deutschland seien bereits über 1,5 Millionen Impfungen verabreicht worden, davon hätten über 100.000 Menschen schon die zweite Impfung erhalten.

(capf/AFP/dpa)