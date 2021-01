Familie aus Bottrop infiziert : Corona-Variante aus Südafrika erstmals in NRW nachgewiesen

Bottrop Die Südafrika-Variante des Coronavirus ist erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Betroffen ist eine Familie aus Bottrop. Der Vater war vor Weihnachten aus beruflichen Gründen in Südafrika und hat drei Familienmitglieder angesteckt.

Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) vom Mittwoch sei bei drei Familienmitgliedern aus Bottrop der Nachweis für die zuerst in Südafrika aufgetretene Virusvariante B.1.351 (auch: 501Y.V2) erbracht worden. Bei einem weiteren Familienmitglied gebe es starke Hinweise darauf, dies sei aber nicht genetisch überprüft worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe das LZG am Sonntag über die Untersuchungsergebnisse informiert.

Laut der Stadt Bottrop war der Vater der Familie vor Weihnachten aus beruflichen Gründen in Südafrika. Nach seiner Rückkehr habe er sich am Frankfurter Flughafen auf das Coronavirus testen lassen - mit negativem Ergebnis. Als er kurz darauf jedoch typische Krankheitssymptome entwickelte, sei ein zweiter Corona-Test gemacht worden, der positiv ausgefallen sei.

Der Mann, der sich nach seiner Rückkehr in häusliche Quarantäne begeben habe, habe auch seine Familie angesteckt. Das Gesundheitsamt habe Abstriche der Familie in einem Referenzlabor des RKI überprüfen lassen, wo dann die Virusvariante nachgewiesen worden sei. Inzwischen gehe es allen wieder gut.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht keine eindeutigen Beweise, dass die neue Corona-Variante aus Südafrika an sich Menschen schwerer krank macht. Sie warnte allerdings, dass es wie bei der britischen Mutation "möglich" sei, dass auch die südafrikanische Variante in einem erhöhten Maße übertragbar sei. Und wenn sich mehr Menschen anstecken, dann erkranken auch mehr Menschen schwer an Covid-19 und sterben.