Großbritanniens Premier : Ärzte verlegen Boris Johnson auf Intensivstation

London Ende März wurde bei Johnson eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Zunächst blieb er in seiner Dienstwohnung in Isolation. Jetzt verschlechtert sich sein Zustand aber drastisch. Sein Außenminister Raab übernimmt die Regierungsgeschäfte.

Der Premierminister war am Sonntag ins Krankenhaus St. Thomas in London eingewiesen worden - zehn Tage nach einer Diagnose mit der Erkrankung Covid-19. Johnson beauftragte Außenminister Dominic Raab, sein Stellvertreter zu sein. Großbritannien hat keinen offiziellen Vize-Premierminister.

Außenminister Dominic Raab sagte, Johnson habe ihn gebeten, ihn zu vertreten, wo das nötig sei, und die Pläne der Regierung für den Kampf gegen das Coronavirus voranzutreiben. In Großbritannien gibt es formal den Posten eines stellvertretenden Regierungschefs nicht. „Die Regierungsgeschäfte werden weitergehen“, versicherte Raab. Der Premier sei bei seinen Ärzten in guten Händen.

Wenige Stunden vor der Nachricht seines Büros hatte sich Johnson selbst eher optimistisch bei Twitter geäußert . „Ich bin guter Laune und in Kontakt zu meinem Team, während wir gemeinsam daran arbeiten, das Virus zu bekämpfen und jeden in Sicherheit zu bewahren“, schrieb er. Auf Ratschlag seiner Ärzte lasse er Routineuntersuchungen vornehmen. Welche das genau seien, wollte sein Sprecher James Slack allerdings nicht sagen.

Der 55-Jährige war zunächst in seinem Amtssitz in der Downing Street in Quarantäne gegangen, nachdem bei ihm am 26. März eine Infektion festgestellt worden war. Weil die Symptome aber nicht aufhörten, kam er am Sonntagabend ins Krankenhaus. Schon seit Freitag wuchsen die Sorgen über seine Gesundheit. Da hatte er in einer Online-Botschaft gesagt, er fühle sich zwar besser, aber Fieber habe er immer noch.