Lücke im Wortschatz gefüllt : „Boostern“ ist der Anglizismus des Jahres 2021

Berlin Nach „Lockdown“ und „for future“ in den Jahren zuvor hat es „boostern“ in Windeseile zum Anglizismus des Jahres 2021 geschafft. Das Wort habe den Sprachwissenschaftlern zufolge einen „optimistischen Beiklang“.

Das Verb „boostern“ bezeichnet im Deutschen das Auffrischen einer Corona-Schutzimpfung. Dabei unterscheide es sich in mehrfacher Hinsicht von der im Deutschen bereits vorhandenen Formulierung „eine Auffrischungsimpfung geben/erhalten“, teilte die Initiative „Anglizismus des Jahres“ am Dienstag mit. So beziehe sich „boostern“ speziell auf Impfungen gegen das Coronavirus und ermögliche in der Pandemie eine knappe und trotzdem eindeutige Kommunikation. Auch habe das Wort „einen optimistischen und dynamischen Beiklang“, an den der Begriff „Auffrischung“ einfach nicht heranreiche.