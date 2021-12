Für Ältere ist Auffrischung nötig : In Frankreich gelten strengere Impfregeln

In Frankreich gelten strengere Impfregeln

Fußgänger mit Masken in der Nähe des Eiffelturms in Paris - ab heute gelten strengere Impfregeln. Foto: AP/Thibault Camus

Paris Über 65-Jährige müssen ab sofort in Frankreich eine Booster-Impfung haben, damit ihr Corona-Pass gültig bleibt. Außerdem beginnt das Nachbarland mit der Impfung der Fünf- bis Elfjährigen.

In Frankreich müssen Menschen ab 65 Jahren ab heute über eine Auffrischimpfung verfügen, damit sie weiter als vollständig geimpft gelten und ihr Corona-Pass gültig bleibt. Die Verschärfung greift, wenn die letzte Impfdosis sieben Monate oder länger zurückliegt. Nur mit dem Gesundheitspass, einem Nachweis von Impfung, Genesung oder Corona-Test, können die Menschen in Frankreich Restaurants und Veranstaltungen besuchen oder per Flugzeug oder Fernzug verreisen. Nach dem Verstreichen der Frist können Betroffene bis zur Booster-Impfung jeweils einen Test machen, wenn sie einen 3G-Nachweis benötigen.