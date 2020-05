Bislang 3000 Tests ausgewertet : Bonner Studie deutet auf niedrige Corona-Infektionsrate hin

Bonn Das Zwischenergebnis der Rheinland Studie deutet auf eine aktuell niedrige Infektionsrate mit dem Coronavirus in der Bevölkerung hin. Endgültige Ergebnisse der von den Bonner Wissenschaftlern und dem Virologen Christian Drosten gemeinsam konzipierten Studie gibt es noch nicht.

„Die Zahl der infizierten Personen bewegt sich im einstelligen Bereich“, sagte die Leiterin der Rheinland Studie, Monique Breteler, am Montag in Bonn anlässlich eines Besuchs von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in dem Forschungsinstitut. Endgültige Ergebnisse der von den Bonner Wissenschaftlern und dem Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité gemeinsam konzipierten Studie lägen aber erst in etwa einem Monat vor. Bislang seien rund 3.000 von voraussichtlich 4.500 bis 5.000 Studienteilnehmern getestet worden.