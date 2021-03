Tausende Likes kassiert : Ramelow erlärt seinen Ä-Tweet aus der Bund-Länder-Schalte

Berlin/Erfurt In der MPK von Montag auf Dienstag sorgte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow für Aufsehen. Er setzt über Twitter zahlreiche Äs ab. Jetzt erklärt der Linken-Politiker, was es damit auf sich hatte.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wollte mit seinem Ä-Tweet nach eigenen Worten seine Solidarität mit dem in der Bund-Länder-Schalte ausharrenden Reiner Haseloff (CDU) ausdrücken. „Das war pure Solidarität mit Reiner Haseloff“, sagte Ramelow am Dienstag. Grund war die stundenlange Unterbrechung der Bund-Länder-Beratungen am Montagabend. In dieser Zeit habe er zusammen mit weiteren Amtskollegen geduldig im virtuellen Verhandlungsraum verharrt, mit dabei: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Auch Ramelow selbst wartete. „Und an manchen Stellen des Wartens ging mir so das ein oder andere Ä durch den Kopf“, scherzte Ramelow.