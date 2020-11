Blutkonserven werden knapp : NRW ruft Bevölkerung zu Blutspenden auf

Düsseldorf Die Corona-Krise sorgt offenbar dafür, dass es in Nordrhein-Westfalen weniger Blutspenden gibt. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat deshalb am Donnerstag zur Spende aufgerufen. Das Land könne es sich nicht leisten, darauf zu verzichten.

Die NRW-Landesregierung ruft die Bevölkerung dazu auf, auch in Zeiten der Corona-Pandemie Blut zu spenden. „Insgesamt spenden weniger als fünf Prozent der deutschen Bevölkerung regelmäßig Blut“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. „Aktuell kommt wegen der Corona-Pandemie erschwerend hinzu, dass eine Reihe von möglichen Blutspendern offenbar zurückhaltender geworden ist, Blut oder auch Blutplasma zu spenden.“ Alleine in Nordrhein-Westfalen würden jeden Tag rund 3.000 Blutspenden benötigt, um eine ausreichende Versorgung der Patienten abzusichern. Dazu müssten etwa sechs Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut spenden. „Blut- und Blutplasmaspenden retten Leben. Wir können darauf nicht verzichten“, betonte der Minister.