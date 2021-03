Start zuerst an weiterführenden Schulen : Bis Ostern 1,8 Millionen Schnelltests für Schüler in NRW

Düsseldorf Die lange geforderten Schnelltests für Schüler werden ab kommendem Dienstag nach und nach verteilt. Zunächst an den weiterführenden Schulen in NRW. Ablauf: einmal pro Woche, freiwillig, unter Aufsicht des Schulpersonals.

Die Schulen in NRW sollen ab kommendem Dienstag die ersten von insgesamt rund 1,8 Millionen Schnelltests bis zu den Osterferien erhalten. Das kündigte das Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen an. Beginnen werden die Lieferung am 16. März an den weiterführenden Schulen, wo Schülern einmal pro Woche ein freiwilliges Testangebot gemacht werde. Das soll nach den Osterferien fortgesetzt werden.