Ergebnis von neuer Studie : Biontech/Pfizer-Impfstoff mit sehr hoher Wirksamkeit bei Jugendlichen

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer könnte in absehbarer Zukunft auch sicher für Kinder und Jugendliche einsetzbar sein. Foto: dpa/Sven Hoppe

Mainz Gute Nachrichten für Jugendliche kommen von Biontech/Pfizer. Erste Studienergebnisse legen eine sehr gute Wirkung des Impfstoffs nahe. Die Ergebnisse müssen jedoch noch einer genauen Überprüfung unterzogen werden.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt Herstellerangaben zufolge auch Jugendliche zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung. Das geht aus Ergebnissen einer Studie mit 2260 jungen Menschen zwischen 12 und 15 Jahren in den USA hervor, die Biontech und Pfizer am Mittwoch veröffentlichten. Die Teilnehmer hätten den Impfstoff gut vertragen. „Die Nebenwirkungen waren vergleichbar mit denen bei 16- bis 25-Jährigen“, hieß es. Noch sind die Ergebnisse aber nicht von Experten begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht.