Auffrischimpfung für Fünf- bis Elfjährige : Kommt der Booster für die Kleinen?

Spätestens im Herbst, wenn Virologen die nächste Coronawelle erwarten, könnte eine Auffrischimpfung für die Fünf- bis Elfjährigen ein Thema werden. Sie sei effektiv und gut verträglich, sagen die Unternehmen Pfizer und Biontech nach jüngsten klinischen Studien. In den USA möchte man nun die Zulassung beantragen, Europa soll bald folgen.

Eine dritte Impfung auch für die Kleinsten – ist das überhaupt nötig? Das mag jedes Elternteil nach ärztlicher Beratung für sich individuell entscheiden. In jedem Fall aber ist es hilfreich zu wissen, dass der Booster auch in der Altersgruppe der jüngeren Kinder offenbar gut wirkt und vor allem verträglich ist. Die Unternehmen Biontech/Pfizer haben dazu klinische Studien mit ihrem Impfstoff für Kinder durchgeführt. Das Ergebnis war demnach eindeutig: Auch in der Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen bewirke eine dritte Impfung einen deutlichen Schub der Immunantwort gegen Sars-CoV-2, heißt es in einer Mitteilung beider Unternehmen.