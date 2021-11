Moderna-Impfdosen sollen nicht verfallen : Gesundheitsministerium deckelt Biontech-Bestellungen durch Ärzte

Berlin Arztpraxen in Deutschland können ab 22. November nicht mehr so viel Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer bestellen, wie sie wollen. Die Höchstbestellmenge soll auf 30 Impfdosen pro niedergelassenem Arzt oder niedergelassener Ärztin beschränkt werden.

So heißt es in einem am Freitag bekannt gewordenen Schreiben des Ministeriums. Die Corona-Auffrischungsimpfungen sollen deutlich anziehen und verstärkt mit dem Impfstoff von Moderna anstelle von Biontech vorgenommen werden. Das Bundesgesundheitsministerium betonte am Freitag, dass bis Jahresende genug Impfstoff für solche „Booster“ zur Verfügung stehe. Nachdem das Präparat von Biontech bisher mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmache, solle aber vermehrt Moderna eingesetzt werden. Dies solle sichern, dass kurzfristig ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Zudem verfielen eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022, was aber vermieden werden müsse.