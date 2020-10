Corona-Pandemie : Biontech hofft auf baldige Ergebnisse zum Impfstoffkandidat

Mainz Die Wirksamkeit von Impfstoffen ist der wichtigste Baustein - und seit Monaten arbeiten weltweit mehrere Pharmakonzerne an einem Medikament gegen das Virus. Das Mainzer Unternehmen scheint nun kurz vor ersten Ergebnissen zu stehen.

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech rechnet nach eigenen Angaben mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen bei den laufenden Wirksamkeitstests seines Corona- Impfstoff kandidaten in den nächsten Tagen. „Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir den ersten sogenannten Readout haben, wo wir sehen, ob der Impfstoff in der Lage ist zu schützen“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin in einem Interview der Zeitungen der VRM (Mainz).

„Bis Mitte November werden wir nicht nur Aktivitäts-, sondern auch Verträglichkeitsdaten haben“, sagte er in dem am Donnerstag geführten Gespräch. Sollten diese Daten positiv ausfallen, würden die Unterlagen bis Mitte November bei der US-Zulassungsbehörde FDA eingereicht. Zudem stehe Biontech bereits mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in einem sogenannten rollierenden Verfahren. „Das bedeutet, wir reichen, immer wenn wir neue Daten haben, bei der Behörde die Daten ein, so dass sie in Echtzeit überprüft werden können.“