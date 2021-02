Debatte um Schulöffnungen : Bildungsministerin Karliczek hält Rückkehr zu Präsenzunterricht für verfrüht

Wann werden die Schulen in Deutschland wieder geöffnet? Darüber gibt es viele heftige Diskussionen. Bildungsministerin Anja Karliczek kann sich einen flächendeckenden Präsenzunterricht derzeitig noch nicht vorstellen.

Nur in Regionen, in denen über eine längere Zeit ein geringeres Infektionsniveau zu verzeichnen sei, "könnte Präsenzunterricht mit reduzierten Klassen und angepasster Stundenzahl zu verantworten sein". Bei den Öffnungen denke sie vor allem "an die Abschlussklassen und an die ersten Grundschulklassen in Regionen mit sehr niedrigem Infektionsgeschehen", führte Karliczek aus. "Zudem sollten dort Angebote für Kinder und Jugendliche möglich sein, die den Lehrerinnen und Lehrern gerade besondere Sorgen machen." Die Ministerin rief zu Geduld auf. "Die Lage sollte nach dem 14. Februar zumindest noch ein bis zwei weitere Wochen beobachtet und danach wieder neu bewertet werden", sagte sie.