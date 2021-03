Shoppen ohne Anmeldung : Bielefeld, Paderborn und Kreis Höxter lockern Corona-Regeln

Düsseldorf Einkaufsbummel ohne Anmeldung und danach spontan ins Museum oder eine Galerie - einige NRW-Kommunen nutzen angesichts ihrer niedrigen Corona-Zahlen und des darbenden Innenstadthandels die Chance für lokale Lockerungen. Andere bleiben lieber vorsichtig.

Laut der am Montagabend neu gefassten Corona-Verordnung können Kreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tage-Inzidenz „nachhaltig und signifikant“ unter dem Wert von 50 liegt, im Einvernehmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium Lockerungen der Schutzmaßnahmen verfügen.

In Bielefeld seien ab Donnerstag das Shoppen und Museumsbesuche ohne Anmeldung und Terminvergabe möglich, teilte die Stadt am Dienstag mit. Bielefelds OB Pit Clausen (SPD) hatte sich bereits vergangene Woche dafür eingesetzt. Das Ministerium habe zugestimmt, so die Stadt. Clausen sprach in einer Mitteilung von einem „wichtigen Signal für den gebeutelten Einzelhandel und die Kultur“. Bielefeld hatte am Dienstag laut Landeszentrum Gesundheit NRW einen 7-Tage-Wert von 30,2.