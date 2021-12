Vier vorläufige Festnahmen : Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in Bielefeld gegen Corona-Politik

Bielefeld Weil deutlich mehr als die angekündigten 1000 Teilnehmer kamen, begann die Stadt Bielefeld mit 3G-Kontrollen. Zahlreiche Demonstranten wollten sich diesen entziehen, der Veranstalter beendete daraufhin die Versammlung.

In Bielefeld haben am Freitagabend mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. In der Spitze seien es bis zu 3.000 Demonstranten gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld am Samstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zu einer Gegendemonstration aus der linken Szene kamen nach Polizeiangaben rund 100 Teilnehmer.