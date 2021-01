Pressekonferenz des Krisenstabs : So kam es zur „Meldedelle“ im Corona-Hotspot Bielefeld

Bielefeld Beim Bielefelder Gesundheitsamt hat es eine „Meldedelle“ bei den Corona-Zahlen gegeben. Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger versprach Besserung: Die Abläufe seien nun besser organisiert.

Seit Oktober steigen die Fallzahlen in Bielefeld immer weiter an. Während der Sieben-Tage-Wert in anderen Städten Nordrhein-Westfalens weiterhin sinkt, hatte nur Bielefeld in der vergangenen Woche einen Grenzwert von über 200. In einer Pressekonferenz der Stadt informierte Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger am Mittwoch über die aktuelle Lage.