Weniger Zuwanderung : Bevölkerungsentwicklung seit zehn Jahren erstmals rückläufig

Wiesbaden Zum 30. Juni lebten 40.000 Menschen weniger in Deutschland als noch ein halbes Jahr zuvor. Einen Grund dafür sieht das Statistische Bundesamt in der verminderten Zuwanderung aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist erstmals seit zehn Jahren leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, lebten zum 30. Juni 2020 rund 83,1 Millionen Menschen in Deutschland. Das seien 40.000 weniger als ein halbes Jahr zuvor (minus 0,05 Prozent).