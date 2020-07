Studie bei Arbeitnehmern : Umfrage bei Unternehmen - Homeoffice soll auch nach Corona bleiben

München Einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts und des Netzwerks LinkedIn zufolge, haben drei Viertel der Unternehmen zur Bewältigung der Corona-Krise Teile der Belegschaft ins Homeoffice geschickt - und wollen es auch weiterhin.

Das Homeoffice dürfte in vielen Firmen die Corona-Krise überdauern. 54 Prozent der Betriebe erwarten, dass diese Arbeitsform dauerhaft zunimmt, wie eine am Montag veröffentlichte Befragung des Münchner Ifo-Instituts bei rund 7300 Unternehmen ergab. „Die Corona-Krise könnte einen dauerhaften Schub fürs Homeoffice bedeuten“, sagt Oliver Falck vom Ifo. „Für viele Unternehmen ging die Umstellung mit beträchtlichen Investitionen in digitale Infrastruktur und neue Kommunikationstechnologie einher. Diese Neuorganisation der Arbeit wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vollständig rückgängig gemacht werden.“