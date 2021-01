Besucheransturm im Sauerland und der Eifel : Bereitschaftspolizei unterstützt Behörden in Winterberg

Bereitschaftspolizei unterstützt Behörden in Winterberg

Geht es nach der Polizei im Sauerland, soll es solche Bilder am Wochenende nicht geben. Foto: dpa/Bernd Thissen

Winterberg Die Polizeibehörden im Hochsauerland und in der Eifel sehen sich für das kommende Wochenende gut gerüstet. Noch immer bleiben viele Ski- und Rodelhänge, Parkplätze und Zufahrten gesperrt. Die Appelle, nicht in die Bergregionen zu kommen, gelten weiterhin.

Auch an diesem Wochenende bleiben im Sauerland und in der Eifel viele Ski- und Rodelhänge, Parkplätze und Zufahrten gesperrt. Man sei erneut auf einen größeren Einsatz vorbereitet, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde in Meschede.