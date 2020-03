Tragödie in Niedersachsen : Bestürzung über zwölf Corona-Tote in Wolfsburger Pflegeheim

Wolfsburg In einem Wolfsburger Pflegeheim sind zwölf Bewohner an Folgen des Corona-Virus gestorben. Die ganze Stadt ist bestürzt.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich bestürzt gezeigt über eine hohe Zahl von Todesfällen in einem Wolfsburger Pflegeheim für demenzkranke Menschen infolge der Corona-Pandemie. „Wir alle blicken mit Anteilnahme und großer Sorge nach Wolfsburg“, sagte Weil am Samstagabend in Hannover. Er sprach von einer dramatischen Entwicklung. In dem Pflegeheim der Diakonie, dem Hanns-Lilje-Heim, waren in den vergangenen Tagen zwölf Bewohner an der Covid-19-Erkrankung gestorben.